PSG - Thiago Silva pose avec le maillot de Fluminense

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Thiago Silva (35 ans) ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Mais une chose est sûre pour lui, il suivra attentivement les performances de Flamengo, son ancien club entre 2006 et 2008. En effet, le défenseur brésilien s'est engagé avec Fluminense comme nouveau socio ! C'est le club brésilien qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sur une photo, on voit le défenseur poser avec le maillot du club, floqué à son nom et avec le numéro 3. Il montre aussi sa carte de membre.

O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) June 8, 2020