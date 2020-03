PSG - Thiago Silva préservé, Neymar bien présent à Strasbourg

Pour le déplacement sur la pelouse de Strasbourg, prévu samedi après-midi (17h30, Stade de la Meinau) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera privé d'au moins quatre joueurs. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a officialisé les forfaits de Colin Dagba, Thiago Silva, Ander Herrera et Eric-Maxim Choupo-Moting. "Colin Dagba, Ander Herrera et Choupo-Moting sont forfaits. Pour Thiago Silva, c’est un peu trop tôt, il va s’entraîner cet après-midi mais le match arrive trop vite. Pour Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, on doit faire un check après la séance du jour", a indiqué le technicien allemand.

Ce dernier a ensuite donné des bonnes nouvelles d'Angel Di Maria. L'Argentin, touché à la cuisse droite et préservé sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-5) mercredi soir, en demi-finale de la Coupe de France, "devrait jouer" face aux Bleu-et-Blanc. Enfin, l'ancien entraîneur du BvB a précisé que Neymar sera bel et bien aligné en Alsace. "Non, ce n’est pas dangereux. C’est un match de foot. Tout peut se passer. On ne peut pas toujours protéger notre joueur. Il y a une histoire entre lui et Strasbourg, mais c’était sur un match. Je ne pense pas qu’ils vont faire des trucs bizarres demain", a ainsi estimé Thomas Tuchel.