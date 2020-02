PSG - Thiago Silva promet des Parisiens morts de faim face à Dortmund

Sur le site officiel du club, Thiago Silva (35 ans) a évoqué le match retour face au Borussia Dortmund, le 11 mars prochain. Le capitaine parisien assure que les Franciliens seront prêts à tout pour arracher la qualification face aux Allemands après le revers 2-1 à l'aller, il y a quelques jours.

"Il faudra répondre sur le terrain. Si nous devons mourir sur le terrain, nous le ferons. Les deux dernières années nous montrent que tout est possible à ce niveau-là. Ça ne me gêne pas de savoir que certains nous pensent déjà éliminés. C'est quelque chose qui, au contraire, nous donne encore plus envie de renverser la situation" a-t-il déclaré.