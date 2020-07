PSG - Thiago Silva réagit à la blessure de Kylian Mbappé

Le PSG a battu Saint-Etienne (1-0) pour gagner sa 13e Coupe de France. En conférence de presse d'après-match, Thiago Silva, capitaine du club, a réagi à l'issue de le rencontre et notamment la blessure de Kylian Mbappé.

"Quand tu vois une action comme ça sur Kylian, c'est triste mais nous sommes contents pour le titre. C'était un match très difficile. On n'a pas très bien joué. C'est un sentiment de tristesse par rapport à Kylian, et de bonheur pour le titre. J'espère que Kylian va se rétablir le plus vite possible parce que c'est un joueur indispensable pour nous" a-t-il déclaré.