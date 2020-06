PSG - Thiago Silva rentre à Paris pour s'entretenir avec Leonardo

Alors que Paris ne va pas prolonger son contrat à la fin du mois de juin, Thiago Silva (35 ans) va rentrer à Paris dans les prochains jours. Actuellement en vacances au Brésil, à Rio de Janeiro, le défenseur central et capitaine du PSG devrait regagner la France avant le week-end (si le trafic aérien le permet) selon les informations du Parisien. Son entourage explique même qu'il compte s'entretenir avec Leonardo, ou un autre dirigeant, pour avoir un avis plus clair concernant sa situation et notamment cette fin de saison.

Ainsi, la rencontre devrait être l'occasion de fixer les conditions d'une prolongation de contrat, mais seulement pour les deux mois qui arrivent à savoir juillet et août pour la Ligue des Champions et les coupes nationales. T.Silva, qui a appris la nouvelle de son départ par un coup de téléphone de Leonardo, ne devrait pas avoir d'états d'âme pour rempiler pour quelques semaines.