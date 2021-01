PSG - Thiago Silva s'attendait au licenciement de Thomas Tuchel

Malgré la large défaite de Chelsea face à Manchester City ce dimanche (1-3), Thiago Silva (36 ans) a évoqué l'actualité de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le défenseur brésilien a notamment évoqué le licenciement de Thomas Tuchel survenu le 24 décembre, qui est, selon lui, pas si étonnant.

"C'est difficile mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça. Pas maintenant mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer. A mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c'était bien, cela ne l'était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n'était pas prévu à ce moment", a-t-il déclaré.