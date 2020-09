PSG - Thiago Silva triste de ne pas avoir eu la possibilité de faire ses adieux au Parc

Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva a été contraint de quitter la France puisqu'il n'avait reçu aucune offre de prolongation de contrat. Le défenseur de 36 ans n'a pas eu, non plus, la possibilité de faire ses adieux dans un Parc des Princes plein à craquer en raison du coronavirus. Et forcément cela représente un manque pour le Brésilien, naturalisé Français, aujourd'hui à Chelsea.

"C'est triste de ne pas avoir pu saluer les supporters. (...) Là, c'est terrible de ne pas avoir pu ressentir une dernière fois l'affection des fans du PSG. Ça me fait mal. Je vais continuer à supporter ce club qui restera à jamais dans ma vie. Ensuite, pourquoi ne pas revenir dans quelques années pour disputer un dernier match ? On pourrait organiser un match amical entre Fluminense et le PSG, non ?" a-t-il déclaré pour France Football.