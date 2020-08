PSG - Thiago Silva veut gagner la Ligue des Champions pour son jubilé

A trois matchs maximum de la fin de son aventure au PSG, Thiago Silva (35 ans) continue de porter le brassard de capitaine. Arrivé en 2012, le défenseur central brésilien n'est jamais parvenu à soulever la Ligue des Champions avec son club de coeur. 2020 sera peut-être l'occasion unique de rêver à la coupe aux grandes oreilles, comme il l'a confié à l'AFP.

"Ce match va être un jour particulier, pas seulement pour moi mais pour le club aussi", explique l'intéressé. "Tous les gens qui travaillent pour le PSG espèrent que nous pourrons fêter l'anniversaire du club avec la qualification. Il faut bien se préparer face à l'Atalanta, une équipe qui marque beaucoup de buts et travaille beaucoup défensivement. On sait que cela ne sera pas facile mais on a la qualité pour faire un bon match. Rester huit ans à Paris, ce n'est pas facile. Si je l'ai fait c'est parce que j'étais utile pour l'équipe. Je suis très content de tout ce que j'ai fait ici, de tout le respect que m'ont donné les supporters. C'est magnifique ! J'espère finir cette aventure avec un titre en Ligue des champions, c'est notre rêve."