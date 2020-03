PSG - Thilo Kehrer : 'Ce n'est que le début'

Titulaire sur le flanc droit de la défense, Thilo Kehrer a amplement participé à la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur allemand n'a pas caché sa joie à l'issue du coup de sifflet final, au micro de RMC Sport.

"On dit toujours que nos supporters sont spéciaux. Ce qu'ils ont fait avant le match, c'est incroyable. Ça donne encore plus d'énergie et ce sont des moments fantastiques" explique-t-il. "Je pense un peu, qu'autour de nous, du club, tout le monde disait que c'était le match le plus important. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Nous, le plus important c'est nous-même, le groupe, notre envie. Ce n'est pas la fin même si il y a des célébrations. Ce n'est que le début pour nous. On profite de ce moment, on est heureux de se qualifier pour les quarts. Ça commence maintenant."