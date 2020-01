PSG - Thilo Kehrer assure être à 100%

Absent quatre mois entre mi-août et mi-décembre, en raison d'une blessure au pied qui l'a longtemps éloigné des terrains, Thilo Kehrer revient lentement dans le rythme de la compétition. Le défenseur allemand (23 ans), qui devrait profiter du match en retard à Monaco mercredi pour glaner un peu de temps de jeu, était présent ce mardi en conférence de presse et a pu évoquer son état de forme, qu'il ne juge pas perfectible. "Aujourd'hui, je suis à 100%, prêt physiquement et mentalement", a-t-il déclaré.

"L'aponévrose plantaire est un ligament en dessous du pied où le sang circule mal. Donc pour cicatriser et guérir complètement, cela a pris du temps", a expliqué Kehrer. "C'était une période difficile, car je ne savais pas exactement combien de temps cela allait prendre pour retrouver le terrain (...) Je dois saisir les occasions qui me sont offertes. Je dois m'améliorer pendant tous les entraînements. Avant je dois aussi retrouver du rythme et regagner de la confiance en moi et dans mon jeu." Depuis son retour à la compétition, Kehrer a disputé six matchs, dont la moitié comme titulaire.