PSG - Thilo Kehrer juge sa progression et la finale perdue contre le Bayern

Débarqué au Paris Saint-Germain il y a deux ans, Thilo Kehrer n'a pas véritablement convaincu. Entre bonnes prestations et erreurs marquantes dans les grands rendez-vous (Manchester United et Bayern), le défenseur allemand reste un homme critiqué. Pour SportBuzzer, l'international (8 sélections) est revenu sur son évolution au club de la capitale. "En tant que footballeur, vous vous efforcez d'obtenir des titres, c'est quelque chose de magnifique", indique-t-il. "Je suis bien revenu après ma blessure au pied, j'ai joué beaucoup de matches juste avant et maintenant, après la pause due au Coronavirus, je suis dans le bon rythme. Maintenant, je veux montrer à nouveau à l'équipe nationale ce dont je suis capable et ce que j'ai développé."

Fautif sur le but du Bayern Munich inscrit par Kingsley Coman lors de la finale de Ligue des Champions, Kehrer a rebondit sur la défaite des siens à un pas de marquer l'histoire. "Bien sûr, j'ai été très déçu juste après la finale et dans les jours qui ont suivi, nous avions tout donné et essayé", reconnait l'intéressé. "Les Bavarois avaient plus de possession de balle, plus de contrôle sur le jeu, plus d'occasions - peut-être aurions-nous pu avoir un peu plus de chance, mais c'est maintenant de l'histoire ancienne. Physiquement parlant, nous avons eu une pause plus longue à cause de la pandémie de Coronavirus et de l’arrêt de la ligue française en mars, donc je ne me sens pas épuisé."