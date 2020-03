PSG - Thilo Kehrer se sent 'solide' mentalement

Au cours d'un long entretien pour Eurosport, Thilo Kehrer est revenu sur sa première partie de saison quasi blanche. Blessé le 11 août dernier face à Nîmes (J1) à la voute plantaire, l'Allemand de 23 ans a raté quatre mois de compétition. De retour depuis la mi-décembre, le polyvalent défenseur retrouve petit à petit du rythme (12 matchs depuis décembre). "La saison passe vite. Après ma blessure en première partie de saison, j’ai vraiment envie de jouer le plus de matches possibles. Je me sens vraiment à 100%. Je me sens solide, que ce soit physiquement ou mentalement. J’essaie de tout faire pour que cela reste comme ça" affirme Kehrer.

Cette blessure lui a permis d'effectuer un gros travail sur lui-même : "Pour moi, c’était ma première blessure aussi longue. C’est vrai que j’ai appris certaines choses sur moi, comme d’avoir de la patience. Ce n’est pas un moment facile. Quand on voit les autres qui s’entraînent tous les jours, qui jouent les matches... J’ai ressenti pour la première fois cette situation et combien ça me manque d'être sur le terrain".