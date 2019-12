PSG - Thilo Kehrer titulaire probable face au Mans

Après avoir enchaîné deux fois 10 minutes face à Galatasaray et Saint-Etienne, Thilo Kehrer pourrait profiter de la rencontre en Coupe de la Ligue, ce mercredi face au Mans, pour décrocher sa deuxième titularisation de la saison (après celle face à Nîmes, lors de la 1ère journée). Absent depuis trois mois, l'Allemand de 23 ans revient petit à petit dans le groupe parisien.

"On réfléchit à cette chose, titulariser Kehrer demain. Il nous manque Diallo aussi Kimpembe et on ne peut pas toujours utiliser Thiago Silva et Marquinhos. Donc c'est une possibilité pour lui. Il a été blessé pendant longtemps, trop longtemps, il doit retrouver le rythme et l'agressivité puisque c'est sa force de gagner des duels" explique Tuchel en conférence de presse. "Peut-être qu'il y a la possibilité pour lui de montrer demain, de jouer à côté de Thiago Silva ou de Marquinhos. C'est bien de commencer comme ça. Mais si on fait ça, c'est aussi nécessaire qu'il joue de façon sérieuse et fiable. Je suis très heureux qu'il soit là avec nous, c'était long, il a manqué".