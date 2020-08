PSG - Thomas Meunier en remet une couche sur Leonardo !

Dans une longue interview accordée à la RTBF, Thomas Meunier (28 ans) s'est confié en détails sur la fin agitée de son aventure au Paris Saint-Germain.

En fin de contrat, Thomas Meunier s'est engagé, le 25 juin dernier, avec le Borussia Dortmund. Mais de son propre aveu, le Diable Rouge avait déjà signé avec le club allemand en février, soit avant le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la formation de la Ruhr. Malgré cela, le joueur du plat pays assure (encore) qu'il a tout fait et tout tenté pour terminer l'exercice 2019-2020 avec les Rouge-et-Bleu : « J'ai été presque me mettre à genoux à Dortmund avec mon agent pour parvenir à trouver un accord pour qu'ils me laissent jouer avec le PSG, parce que le 1er juillet, j'étais joueur de Dortmund. Là-bas, on s’est mis à table et je leur ai dit que je voulais mettre un point derrière cette aventure parisienne puisque Paris ne veut pas me prolonger sur le long terme, je veux qu'on trouve une solution », a-t-il expliqué à nos confrères belges, dans un entretien de 26 minutes qui sera diffusé demain.

« J'avais eu Leonardo au téléphone et il me demande : "est-ce que toi tu es encore prêt à jour la Champions League ?" Je lui dis : "à 100%, je serai concerné jusqu'au bout. Je veux terminer. Même si c'est pour se faire sortir en 1/4 de finale. Je veux être avec le groupe, je veux vivre mes derniers instants aussi intensément que possible et jouer avec le PSG la Champions League et les deux Coupes" », a poursuivi l'international belge (40 sélections, 7 buts). Mais, visiblement, le Paris Saint-Germain et le directeur sportif brésilien n'avaient clairement pas l'envie d'aller plus loin ensemble, malgré une promesse faite au joueur d'ouvrir des négociations avec le BvB pour tenter de trouver un accord. « Leonardo me dit qu'on va essayer de trouver une solution et c'est un peu ce que Watzke (Ndlr, le président de Dortmund) a dit dans l'interview qu'il a faite récemment : "Thomas est venu, il nous a expliqué. Nous on comprend" (...) Finalement, qu'est-ce que je lis dans la presse ? Que Meunier ne veut pas prolonger avec le PSG, ça ne l'intéresse pas. C'était un peu ingrat au niveau de la communication », a jugé le natif de Sainte-Ode.

Meunier en veut à Leonardo

Ce dernier, dans ce long entretien, a encore une fois taclé Leonardo, déjà mis en cause à la mi-juillet : « Le fait de ne pas avoir trouvé d’accord entre Paris et Dortmund ne veut absolument pas dire que je refuse de prolonger, puisqu’il n’y a pas eu d’accord. Donc il n’y a même pas eu de proposition. La 1ère étape, c’était trouver un accord entre Paris et Dortmund et après, trouver un accord entre Paris et Meunier. Et c’est là où la communication, je ne sais pas si je peux dire du club, mais de Leonardo puisque c’est lui qui gère le dossier, a été un petit peu tronquée… Ce n’était pas très très correct. Et finalement, après discussion, j’ai bien compris qu’il n’y avait pas vraiment d’envie de vouloir me prolonger. Ça été clair comme de l’eau de roche », a révélé l'ancien numéro 12 parisien, très déçu par la tournure de ce divorce : « Donc d'un coup, tu passes pour un pestiféré alors que tu as toujours été correct avec le club. Professionnel, correct, respectueux... c'est à n'y rien comprendre ! Donc ça a été un communiqué du club comme quoi je refusais de prolonger... alors qu'en réalité ce n'est pas ça, puisque c'est carrément moi qui ai été un peu le médiateur entre Dortmund et le PSG ».