PSG - Thomas Meunier envisage de finir la saison avec le PSG !

Fraichement débarqué au Borussia Dortmund où il s'est engagé jusqu'en 2024, Thomas Meunier pourrait rentrer à Paris afin de disputer la fin de saison avec le PSG. C'est en tout cas ce que suppose le directeur général du club allemand, Hans-Joachim Watzke. "Thomas n'a pas encore décidé s'il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c'est qu'il réfléchit actuellement à cette possibilité", a-t-il déclaré dans l'émission Sport-Doppelpass ce dimanche.

Le dirigeant indique que le défenseur latéral de 28 ans, "s'est bien reposé avec le confinement" et qu'il pourrait ainsi "jouer la C1 avec le PSG en août" avant de retrouver Dortmund pour préparer la saison prochaine. Le directeur estime que ce serait "tout à fait compréhensible" que le Belge souhaite "aller au bout de ce projet avec les Parisiens". "S'il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d'entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité" a-t-il finalement précisé. Pour rappel, le PSG devrait notamment disputer un quart de finale de Ligue des Champions à la mi-août.