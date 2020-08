PSG - Thomas Meunier révèle qu'il a signé en février à Dortmund

Thomas Meunier a fait une révélation, ce jeudi, devant les médias allemands. En effet, le latéral belge de 28 ans, arrivé libre de tout contrat en provenance du PSG, a déclaré qu'il avait signé à Dortmund dès le mois de février. Et ce même avant le match entre Dortmund et Paris qui s'est déroulé le 18 février dernier au Signal Iduna Park.

"J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de LDC entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : 'Wow, je serai ici l'année prochaine' " a-t-il déclaré. Pour rappel, Thomas Meunier avait pris un carton jaune lors de cette rencontre, le privant de match retour au début du mois de mars...