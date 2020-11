PSG - Thomas Tuchel : 'C'est bien si le directeur sportif est aux côtés de l'entraîneur'

La trêve internationale aurait-elle apaiser les tensions au PSG ? Après la sortie de Leonardo la semaine passée, Thomas Tuchel a tenu lui aussi à calmer le jeu avec son directeur sportif devant la presse.

"C'est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l'entraîneur. C'est bien pour chaque entraîneur et donc pour moi aussi, c'est clair. On travaille toujours de la même façon, toujours proches. On donne tout chaque jour. S'il y a des résultats un peu plus compliqués, c'est toujours le coach qui est responsable et c'est normal. C'est la vie et ce n'est pas un problème. On sait bien ce qu'on fait et comment on travaille ensemble", a déclaré l'entraîneur allemand en pleine préparation d'une semaine décisive où Paris affrontera Monaco puis Leipzig.