PSG - Thomas Tuchel a eu "un grand cadeau" de Noël avec le succès contre Strasbourg

Thomas Tuchel avait le sourire devant le micro de Canal+ au moment d'évoquer la victoire face à Strasbourg (4-0). L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain est ravi de ce succès juste avant la trêve de Noël.

"Un grand cadeau ! C'était une performance très forte, les deux derniers matches (avec Lille), après une année, une saison très longue pour nous, très exigeante. C'était deux matches très forts de notre part (cette semaine, ndlr) et je suis très content aujourd'hui car on a mérité de gagner. On a eu beaucoup de joueurs blessés, il nous en manquait beaucoup et on avait une équipe avec beaucoup de changements mais on a joué de façon très sérieuse, très disciplinée. De grands compliments à l'équipe" a-t-il déclaré.