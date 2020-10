PSG - Thomas Tuchel aborde très clairement son avenir

De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel (47 ans), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a été amené à s'exprimer sur son avenir. À quelques mois de la fin de son contrat dans la Capitale (30 juin 2021) et alors que des négociations pour une potentielle prolongation de bail ne semblent clairement pas à l'ordre du jour, car pas désirée par sa direction, le tacticien allemand a joué franc jeu face aux journalistes.

"Oui, la situation est claire, j’ai un contrat, pour moi personnellement, cela ne fait pas de différence. Pour mon travail, il y a des circonstances incertaines dans le monde avec ce virus, pas facile de faire une planification. Ce n’est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, très bien. Je ne fais pas de sentiments. On doit accepter. Je fais mon travail avec mon staff du mieux possible, on fait tout pour gagner, pour tout gagner", a-t-il indiqué.