PSG - Thomas Tuchel affiche sa déception : "On n'était pas prêt pour jouer un match compétitif"

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a été très dur contre le Paris Saint-Germain après la défaite face à l'Olympique Lyonnais (0-1). Le technicien parisien a tout simplement avoué que ses hommes ne méritaient pas la victoire et qu'ils n'étaient "pas prêts pour jouer un match compétitif".

"Très déçu personnellement avec le résultat mais aussi du niveau du match en général. J'ai vu un match au niveau très bas, nous aussi bien sûr. On a manqué de presque tout pour avoir une performance sérieuse, pour gagner un match de Ligue 1. C'est un grand pas en arrière. Aujourd'hui, on n'était pas prêt pour jouer un match compétitif" a-t-il déclaré sur Téléfoot. "On n'a pas joué assez discipliné, pas assez concentré. On a pas été discipliné pour suivre le plan et on attend de gagner. Mais ce n'est pas comme ça. Le dernier match on a joué discipliné, simple. Mais aujourd'hui on a vu une équipe très très fatiguée mentalement après l'effort contre Manchester United, Montpellier et Basaksehir."