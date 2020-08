PSG - Thomas Tuchel analyse la défaite face au Bayern

Thomas Tuchel a debrieffé la défaite face au Bayern, ce dimanche, en finale de LDC (0-1).

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a tenté d'analyser la défaite du PSG face au Bayern Munich, ce dimanche soir, (0-1) en finale de Ligue des Champions. L'entraîneur parisien, évidemment déçu du résultat, a pourtant vu énormément de choses positives à l'Estadio da Luz. "C'était un combat, je ne sais pas si on peut tout observer à la télé mais sur le terrain on a tout donné, on a laissé notre coeur sur le terrain. On peut attendre ça en finale, mais on ne peut pas contrôler le résultat. J'ai eu l'impression que le premier but allait décider du match. C'était un but de différence entre deux équipes super fortes. Je suis fier de la mentalité de comment on a joué cette dernière semaine, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour un entraîneur".

Tuchel ne cache pas sa déception, d'autant plus que les Parisiens ont raté plusieurs actions chaudes. "Je suis déçu, c'est clair, mais pas trop. Il a manqué seulement le premier but. Je suis convaincu que si on fait le premier but, on gagne 1-0. On a eu des phases où ils ont douté, on a eu des phases où on a souffert. On a manqué l'efficacité, on veut que Kylian et Ney marquent toujours, mais on ne peut pas le demander à tous les matchs. Je suis fier parce que Ney a fait un match avec une capacité incroyable, il a montré sa mentalité. Pour Kyky, c'est difficile il a eu une grave blessure, il a manqué beaucoup d'entraînement. C'était un miracle qu'il soit avec nous. Ce sont des petits détails. Pour moi le même match, il peut y avoir un autre résultat."

Pour l'Allemand, les Parisiens ont montré tout ce qu'il fallait, ces dernières semaines, pour remporter la coupe d'Europe. "Aujourd'hui, et les dernières semaines, on a montré tout ce qui était nécessaire pour gagner tous les titres. On doit accepter dans le foot qu'on joue un match où la chance joue un grand rôle. Je peux seulement répéter ça. On gagne plus de confiance avec un premier but. Le Bayern, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe avec le plus grand effectif".