PSG - Thomas Tuchel annonce trois forfaits et deux incertains pour Man United

Thomas Tuchel a fait un point sur l'état de santé de ses troupes, ce lundi, à 24 heures de la réception de Manchester United en Ligue des Champions. L'entraîneur allemand du PSG a d'ores-et-déjà annoncé trois forfaits, en plus de Thilo Kehrer et Juan Bernat : Leandro Paredes, Marco Verratti, et Mauro Icardi.

"On attend Marquinhos et Julian Draxler à l’entraînement juste après la conférence. J’espère qu’ils seront capables de jouer demain. Il nous manquera Marco Verratti, Mauro Icardi et Leandro Paredes. Thilo Kehrer et Juan Bernat aussi. Ils ne sont pas disponibles", a-t-il déclaré.