PSG - Thomas Tuchel demande de la patience pour Kean et Rafinha

Alors que le PSG fait face à de nombreux absents pour le match face à Nîmes ce vendredi, Thomas Tuchel pourrait être contraint de faire appel à ses toutes nouvelles recrues, à peine arrivées à Paris. L'entraîneur portugais a la possibilité d'offrir des minutes à Rafinha et Moise Kean aux Costières, d'autant plus que le milieu brésilien compte déjà plus d'une semaine d'entraînement. "Le plus vite, ce sera peut être Rafinha car il était avec nous pendant la trêve. Il a montré qu'il était un joueur avec une bonne technique. C’est un gars super humble et super agréable. Je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite dans ce groupe. On a déjà la possibilité de le faire jouer demain, parce que c'est nécessaire. On doit avoir un peu de patience" a-t-il lâché.

Pour Kean en revanche, l'Allemand attend encore avant de se positionner puisque l'attaquant a joué hier. "Oui, peut-être qu’il jouera quelques minutes demain. On doit attendre, je ne l’ai pas encore vu. Il doit arriver dans la prochaine heure. On va essayer de faire un entraînement avec lui et il jouera peut-être demain".