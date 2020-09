PSG - Thomas Tuchel dévoile la raison des absences de Kehrer et Verratti

Au micro de Téléfoot, à quelques minutes seulement du coup d'envoi, Thomas Tuchel a évoqué son choix de composition et surtout les absences (surprises) de Thilo Kehrer et Marco Verratti. D'après le technicien, les deux joueurs souffrent d'une douleur à l'adducteur. "Thilo Kehrer et Marco Verratti ont des petites douleurs à l'adducteur" a-t-il déclaré. Paris n'en a pas fini avec les absents !

