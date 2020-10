PSG - Thomas Tuchel dévoile les clés pour battre Manchester United

Thomas Tuchel a fait un point sur les forces de Manchester United, à 24 heures maintenant des retrouvailles entre les Anglais et le PSG.

Un an et demi après une défaite douloureuse et une élimination jugée honteuse par les supporters en huitième de finale, le PSG doit prendre sa revanche face à Manchester United. Le club de la capitale, finaliste de la dernière Ligue des Champions, a désormais balayé ses nombreux doutes en phase finale de LDC et espère retrouver les sommets de l'Europe. Il faudra donc passer au-dessus de l'obstacle mancunien dès demain, et Thomas Tuchel a tenu à juger ces nouveaux Red Devils, bien différents de l'équipe qu'il a affronté en mai 2019.

"Ils ont beaucoup changé. Ils ont de nouveaux joueurs, d’autres ont plus de confiance et d’expérience. Pogba reste un joueur-clé avec son talent. L’un des meilleurs milieux du monde. L’une des clés sera de l’arrêter. L’autre sera Bruno Fernandes, qui fait beaucoup de passes décisives en profondeur. Il joue avec trois attaquants super rapides. Pour moi, c’est l’une des meilleures équipes en Europe au niveau des transitions offensives" explique l'Allemand.

Le coach dévoile ensuite les clés pour contrecarrer les plans anglais. "C’est nécessaire d’arrêter la contre-attaque. C’est la clé pour moi. On veut jouer avec beaucoup de possession. On veut montrer, imposer notre style. On doit jouer avec une bonne structure pour jouer un contre pressing et pouvoir stopper leurs contres avant qu’ils ne commencent. Pogba et Fernandes sont des joueurs clés avec Matic au milieu. Les trois attaquants sont rapides. Ils sont aussi forts sur coups de pied arrêtés. Comme toujours, on veut clairement mettre la pression sur la dernière ligne, on veut marquer. On veut montrer notre qualité avec Di Maria, Neymar, Kylian. On veut se concentrer sur cette phase (offensive), on est toujours capable de marquer. On a retrouvé du rythme, de la confiance. Dans des matches de Ligue des Champions, nous sommes une équipe très dangereuse". Le message est passé.