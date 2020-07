PSG - Thomas Tuchel donne des nouvelles de Juan Bernat

Absent lors des deux premiers matches de préparation du Paris Saint-Germain, Juan Bernat (27 ans) ne devrait pas être rétabli à temps pour la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne, prévue ce vendredi 24 juillet au Stade de France. Après le large succès de son équipe contre Waasland-Beveren (7-0, résumé), hier soir en amical, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, s'est confié sur son latéral gauche espagnol.

"Cela va être très court pour lui", a indiqué le technicien allemand devant les journalistes. "Il sent un inconfort, quelque chose de musculaire. Ce n'est pas grave mais on a décidé ensemble de ne pas prendre de risque. On a fait un entraînement complet mercredi. Jeudi, on a fait un travail individuel pour contrôler. On a eu un petit peu peur qu'il fasse tout l'entraînement, qu'il y ait un risque de blessure", a conclu l'ancien entraîneur du BvB.