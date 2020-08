PSG - Thomas Tuchel donne des nouvelles de Kylian Mbappé...

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait un point sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Le technicien est visiblement dans le flou concernant la potentielle présence de l'attaquant français pour le match face à l'Atalanta (1/4 LDC), dans une semaine.

"Je n'ai aucune idée du pourcentage de chance pour Kylian. Je l'ai vu tous les jours. Il est revenu au centre d'entraînement, il travaille dur avec les kinés presque 24 heures sur 24 (rire). C'est super court, on a parlé avec le docteur et on a décidé qu'on allait parler ensemble samedi. On va voir dans quelle phase on peut entrer et si c'est possible qu'il soit sur le banc contre l'Atalanta" a-t-il déclaré. Une titularisation de Kylian Mbappé n'est clairement pas envisagée.