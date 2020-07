PSG - Thomas Tuchel enrage contre l'ASSE après les blessures de Mbappé et Kehrer

Touché à la cheville à la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé a été contraint de sortir sur blessure lors de la finale de CDF entre le PSG et l'ASSE. Et son entraîneur Thomas Tuchel avait des choses à dire aux Stéphanois.

Sorti sur blessure à la cheville au bout d'une demi-heure à la suite d'un gros tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé était l'un des principaux sujets de cette finale de Coupe de France entre le PSG et l'ASSE (1-0). Et forcément, l'entraîneur Thomas Tuchel a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse concernant l'excès d'engagement des Stéphanois.

"Thilo Kehrer a pris un coup, c'était nécessaire qu'il sorte, il était impossible de faire des sprints pour lui. Pour Kylian, tout le monde a vu. Je ne sais pas quoi dire, c'est le troisième match (de la saison) contre Saint-Étienne et c'est le troisième carton rouge. Ça a été fait dans les trente premières minutes, ce n'est pas dû au fait qu'ils sont fatigués. Jouer le match comme ça, je suis très surpris. Ce n'est pas de bonnes nouvelles pour nous" lâche le technicien. Sur Eurosport, l'Allemand en a même rajouté une couche : "Je ne veux pas savoir ce qu'ils se disent dans le vestiaire avant le match."

Relancé sur la faute sur Kylian Mbappé, Tuchel ne cache pas son inquiétude concernant l'attaquant français, apparu en béquilles à la fin du match. "Vous avez vu la situation ? Tout le monde qui vit cette situation est inquiet. Tout le monde qui regarde cette faute est inquiet. Et après il y a un coup sur Leo Paredes. Bien sûr que je suis inquiet. Ça a commencé avec Neymar, ça a fini avec Kylian Mbappé. À la fin, nous avons trois cartons jaunes, après cette faute-là ? Au début l'arbitre a donné un carton jaune à Perrin pour cette faute et nous on en a pris trois pour réclamer et protéger le joueur".