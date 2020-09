PSG - Thomas Tuchel est énervé contre l'attitude des Parisiens

Thomas Tuchel n'a pas vraiment apprécié le sérieux des Parisiens face à Reims. Malgré la victoire 2-0 en Champagne, le technicien allemand reproche à ses attaquants les nombreux ratés devant les cages. "En première, on aurait pu mener 2, 3 ou 4-0, mais je ne suis pas content de la deuxième mi-temps ! Il n'y avait pas la même intensité, pas le même sérieux. Ce n'était pas sérieux. Je ne suis pas content (...) L’efficacité n’était pas là. On ne peut pas jouer un match comme ça. En 2e période, on n’a pas été sérieux" a-t-il répété sur Téléfoot. Tuchel va remonter quelques bretelles.