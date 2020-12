PSG - Thomas Tuchel est satisfait de la victoire à Montpellier

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel s'est montré très satisfait de la victoire 3-1 à Montpellier ce samedi soir. Le coach allemand a mis en lumière le bon travail de ses hommes, après la victoire à Manchester United (3-1) et avant la réception d'Istanbul Basaksehir en LDC.

"On a fait beaucoup de changements, parce que ce n'était pas possible de chercher l'excuse de dire qu'on est fatigué. Je suis très content parce que ce n'est pas facile de trouver un rythme, de jouer dans cette structure avec beaucoup de changements. Après 15 minutes, on a trouvé le rythme, on n'a jamais perdu notre concentration, notre discipline avec et sans ballon. C'est très difficile de gagner à Montpellier. Ils ont beaucoup de qualités. C'était une belle victoire" a-t-il déclaré. "On joue Montpellier, une équipe très très forte. On n'a jamais perdu notre structure, notre discipline, notre tête. On a adapté, on a répondu à des difficultés. C'est le plus important. Si tu veux gagner à Montpellier, c'est aussi nécessaire d'avoir un peu de la chance."