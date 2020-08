PSG - Thomas Tuchel et Ander Herrera évacuent la pression avant Leipzig

Thomas Tuchel et Ander Herrera n'ont pas voulu évoquer de pression au moment de se présenter en conférence de presse, à 24 heures d'une demi-finale de LDC face à Leipzig.

Pour la première fois depuis 25 ans, le Paris Saint-Germain va jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin débarrassés de leurs vieux démons, les Parisiens devraient jouer libérer face à Leipzig, vainqueur de l'Atlético 2-1 jeudi dernier. Et visiblement, malgré cette demi-finale historique (la 2ème du PSG), la pression n'est pas côté parisien.

"On ne parle pas de choses historiques comme ça. On vit le moment, on est ici et on a mérité d'être ici. On a fait une Ligue des Champions extraordinaire, une saison extraordinaire. Si on arrive à faire une saison historique, ça veut dire qu'on a travaillé avant pendant beaucoup de mois pour avoir le meilleur niveau. On ne peut pas créer une atmosphère et une ambiance pour une quatrième demi-finale. Ça se crée toute l'année. Ils sont calmes, quand on est ensembles, ils sont heureux d'être ensembles. Sur le terrain, nous sommes forts, dans l'entraînement la semaine à Faro c'était le meilleur niveau. Hier, c'était le meilleur niveau aussi. Dans la tête, on est concentrés, avec le sourire. On est absolument prêts, on est là, on a faim, ce n'est pas une choses historique. C'est une demi-finale, on est là pour gagner, pour profiter, pour travailler. On ne peut pas contrôler le résultat mais on va combattre." prévient Tuchel.

Pour Ander Herrera, habitué aux matchs couperets avec Manchester United, il n'y a pas de pression non plus, bien au contraire. Le milieu espagnol, titulaire contre les Italiens il y a quelques jours, évoque plutôt un rêve d'atteindre la finale de Ligue des Champions. "Je ne voudrai pas parler de pression, c'est plus un rêve d'être ici, d'avoir la possibilité de jouer une demi-finale de Ligue des Champions. La possibilité de jouer une demi-finale après 25 ans, on est prêt. En France on a gagné quatre titres. Gagner la LDC, c'est un rêve mais on ne peut pas parler d'une obligation de victoire car tous les ans il y a une douzaine d'équipes qui ne gagnent pas. C'est un rêve mais pas une pression. On a joué fantastique, on a un rêve, pas de pression". Leipzig est prévenu, Paris ne jouera pas la boule au ventre.