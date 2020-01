PSG - Thomas Tuchel et la bonne dynamique de son équipe

Victorieux de Linas-Montlhéry (0-6) ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a composté son billet pour les 16es. Apparu au micro d’Eurosport, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a souligné la prestation de son équipe face à une valeureuse équipe de Régionale 1. "Toute l'équipe de Linas a fait un très bon match, avec beaucoup de qualité, un bon esprit. C'était un bon test pour nous, un bon match pour retrouver notre rythme. On a été aussi sérieux, pas de blessures, c'est bien ".

Malgré le pénalty concédé en fin de première période et stoppé par Sergio Rico, Thomas Tuchel n’a jamais douté de la qualification. "Pas peur. Respect oui, parce que dans le foot, beaucoup de choses peuvent arriver. J'avais beaucoup de confiance en nous. On a fait beaucoup de performances exceptionnelles ces dernières semaines. On a créé une atmosphère et une mentalité exceptionnelles à l'entraînement. C'était le défi de continuer, de recommencer. Il y a eu un penalty contre nous pour un 1-1, mais il restait beaucoup de temps. Théoriquement, on a 120 minutes pour gagner. Normalement ça suffit si nous jouons sérieux, et nous l'avons fait". De bon augure pour les Parisiens qui vont entamer un marathon de 13 matchs en un peu plus d’un mois.