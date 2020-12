PSG - Thomas Tuchel évoque la préparation du match contre l'OL

Interrogé au micro de PSGTV sur le match et la victoire contre l'Istanbul Basaksehir (5-1) Thomas Tuchel est revenu sur la drôle de soirée européenne du Paris Saint-Germain, en évoquant aussi la préparation tronquée du match contre Lyon ce dimanche. "On a perdu un jour de repos. Les joueurs devaient être au repos mercredi et jeudi. La vraie préparation du match contre Lyon n'a pas changé. Mais en ce moment ce n'est pas trop intense à l'entraînement", a confié le technicien du club de la capitale.

Par ailleurs, l'Allemand a rappelé que l'Olympique Lyonnais parvient souvent à faire déjouer le PSG. Également, l'absence de compétition européenne devrait joueur sur la forme physique des joueurs. "Peut-être bien de jouer un deuxième match consécutif face à une équipe de niveau Ligue des champions pour que l'état d'esprit ne change pas", a-t-il conclu.