PSG - Thomas Tuchel évoque le match couperet contre Man United

A la veille d'affronter Manchester United pour le compte de la 5e journée de phase de poules de la Ligue des Champions, le technicien allemand du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel était présent en conférence de presse. L'occasion de répondre aux questions concernant son plan de jeu et sa tactique en prévision de ce choc au sommet. "Jouer plus haut, c'était aussi le plan contre Leipzig mais ce n'était pas possible. Si le jeu demande de jouer bas, on doit apporter des réponses sur le terrain. C'est pour cela qu'il était nécessaire de trouver des solutions défensives contre Leipzig. C'était trop bas vu l'attente, mais c'était nécessaire. Demain si on peut avoir le contrôle du ballon c'est le mieux, évidemment, mais il faudra être vigilants. S'il est nécessaire de défendre en bloc, on le fera, on doit répondre aux demandes du jeu. Mais encore une fois on va essayer d'avoir le contrôle et la possession, c'est le jeu qui nous donne le plus de confiance", a confié l'entraîneur du club de la capitale.

Il a aussi évoqué le match couperet de demain, avec l'obligation de gagner et la peur de l'élimination. "Contre Leipzig déjà c'était victoire obligatoire. Il est possible que l'on doive impérativement gagner à Old Trafford. C'est un énorme challenge, mais ce n'est pas impossible. On va préparer cela. On va préparer tactiquement, mentalement, on va essayer d'influencer l'équipe dans tous les secteurs possibles pour qu'elle soit libre et disciplinée, prête à faire un grand combat, prête à jouer avec confiance", a conclu Tuchel.