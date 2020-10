PSG - Thomas Tuchel explique l'absence de Neymar à Nîmes

En conférence de presse après la rencontre à Nîmes (4-0), Thomas Tuchel a fait un point sur l'état de santé des troupes et a justifié l'absence de Neymar. Les supporters parisiens peuvent souffler, le Brésilien n'est pas blessé mais simplement au repos.

"Ney n'a aucun problème, on a parlé avec lui. On a discuté honnêtement et j'ai décidé de le laisser récupérer un jour. Il va préparer avec nous dès demain le match contre Manchester United" a-t-il glissé. Concernant Marquinhos, Draxler et Verratti, le PSG "va tout donner pour récupérer tout le monde". Toutefois, "ça va être très très court" pour les voir au Parc des Princes.