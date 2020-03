PSG - Thomas Tuchel explique la titularisation de Leandro Paredes

Hier, Thomas Tuchel a profité de la rencontre entre l'OL et le PSG, soldée par une victoire 5-1 des Parisiens en demi-finale de CDF, pour tester une nouvelle paire au milieu de terrain, en vue du match face à Dortmund. En effet, l'Allemand s'est passé de Marco Verratti pour la rencontre, l'Italien étant suspendu pour le match retour mercredi prochain, et a décidé de relancer Leandro Paredes. En conférence de presse, le technicien a expliqué son choix.

"On a décidé de faire jouer Marquinhos en défense pour donner quelques minutes à Leandro Paredes. Il doit jouer pour être prêt contre Dortmund. Il a mérité de jouer car il donne tout à l'entraînement et en matchs. On a confiance en « Leo » aussi. Pour « Marqui », toutes les choses sont possibles (sur son poste contre Dortmund). C'était nécessaire que Paredes joue, et pas Marco car il est suspendu contre Dortmund. C'était nécessaire qu'on donne du rythme et des minutes à Léo. C'est presque la même personnalité de joueur. Les deux cherchent toujours la solution offensive, ils sont très forts avec les ballons, ne perdent pas de bons ballons faciles. C'est pour ça qu'on a décidé de ça". a-t-il déclaré.