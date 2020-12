PSG - Thomas Tuchel explique pourquoi Kylian Mbappé a débuté sur le banc

Dans ce choc entre le PSG et l'Olympique Lyonnais (0-1, résumé et notes), Kylian Mbappé a démarré la rencontre sur le banc. Entré sur le terrain après l'heure de jeu, le numéro 7 parisien n'a pas pu inverser la vapeur dans cette rencontre. Forcément, la présence de Mbappé avec les remplaçants a amené beaucoup d'interrogations et Thomas Tuchel a expliqué la raison en conférence de presse.

"Mbappé sur le banc, c'est la recommandation claire du corps médical qui a dit qu'il n'avait pas plus de 25min de jeu. Il était dans une zone rouge" a déclaré l'entraîneur allemand.