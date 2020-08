PSG - Thomas Tuchel explique ses choix face au Bayern

Interrogé au micro de RMC Sport à quelques minutes de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, Thomas Tuchel est revenu sur ses choix et notamment le fait de ne pas titulariser Marco Verratti. "Verratti n’est pas prêt pour jouer 90 minutes, on a préféré commencer avec Leandro Paredes et Ander Herrera pour une question de rythme. Pour commencer la finale avec des joueurs capables de tenir 90 minutes puis ça nous donne plus de possibilités au niveau des changements et d’avoir Marco (Verratti) disponible pour rentrer sur le terrain c’est super" a-t-il d'abord expliqué.

Concernant le fait de laisser le ballon aux Bavarois le coach a répondu : "on ne va pas laisser le ballon, mais ça va arriver qu’ils aient la possession. Mais j’espère qu’on a qualité et la confiance pour aussi avoir la possession et jouer notre football. Je m’attends à un match durant lequel le Bayern va pousser très haut. Ce sera difficile de trouver des solutions et des espaces à pour les exploiter" a ensuite précisé Tuchel.