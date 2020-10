PSG - Thomas Tuchel l'assure, Danilo est un défenseur

Arrivé en toute fin de mercato à Paris pour venir combler le manque de taille au milieu de terrain, Danilo Pereira ne s'attendait peut-être pas à être utilisé en défense centrale. Pour autant, le Portugais va devoir s'y habituer puisque Thomas Tuchel, son entraîneur, le considère comme un défenseur central !

"Pourquoi ne pas revoir Danilo et Marquinhos encore dans les prochaines semaines ? J'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos. L'année dernière il a joué comme ça (au milieu ndlr) et on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Si vous avez vu nos matches au Portugal, vous comprenez pourquoi il joue comme ça. C'est possible aussi de voir Danilo attaquant et Rafinha milieu de terrain (ironique). On a beaucoup de possibilités. Pour moi Danilo est un défenseur plus qu'un milieu" a-t-il déclaré.