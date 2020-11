PSG - Thomas Tuchel loue les qualités de la recrue Alessandro Florenzi

Prêté avec option d'achat par l'AS Roma, Alessandro Florenzi (29 ans) est très vite devenu indispensable à la bonne marche du Paris Saint-Germain. En conférence de presse ce mardi soir, à un peu plus de 24 heures de retrouver le RB Leipzig en Ligue des Champions (3ème journée), Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a chanté les louanges de son nouveau latéral droit, auteur d'une intégration express.

"Son intégration est très bonne. Ça a été très vite, avec lui c'est très facile. Il parle italien, il peut comprendre l'espagnol et le français. Il est un gars très communicatif", a fait savoir le tacticien allemand, et d'ajouter : "En plus, il a la qualité sur le terrain. Il est très dangereux offensivement et j'espère qu'il pourra faire l'entraînement complet pour être prêt demain".