PSG - Thomas Tuchel met en lumière le geste de grande classe de Neymar

Auteur d'un triplé hier face à l'Istanbul Basaksehir, Neymar a brillé dans la large victoire du Paris Saint-Germain (5-1). Le Brésilien, dans un très grand soir, était dans tous les bons coups et a reçu les félicitations de Thomas Tuchel. "Je comprends qu'il se sent bien. C'est aussi nécessaire pour lui d'avoir un rythme, c'était très difficile pour lui, une situation compliquée après notre compétition au Portugal, parce qu'il a tout donné pour nous (lors du Final 8 de la Ligue des champions en août). Après, il a eu le Covid, il n'a pas pu bien récupérer, gagner en capacité physique, et ces dernières semaines il a pu le faire. Il se sent bien, il trouve le rythme et reste toujours capable de faire la différence. Il l'a faite contre Leipzig, contre Manchester, et bien sûr aujourd'hui. C'était un bon "mix" entre le jeu simple, le dribble, les frappes décisives... Une performance extraordinaire" a-t-il déclaré.

Thomas Tuchel a aussi mis en lumière le "grand geste" de Neymar, qui a laissé le pénalty à Mbappé pour qu'il marque enfin après 8 matchs de disette en LDC. "C'est un grand geste parce qu'il a donné ce ballon alors qu'il pouvait faire un « hat-trick ». Ce n'est pas tous les jours que Ney en marque un en Ligue des champions, mais il l'a donné à Kylian pour lui donner la possibilité de finir cette phase trop longue sans marquer. Cela montre que Neymar a un très grand coeur, qu'il pense toujours à ses coéquipiers. Il sait très bien l'importance que c'est pour des attaquants et pour un gars comme Kylian de marquer, et il l'a super bien fait".