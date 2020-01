PSG - Thomas Tuchel met tout en oeuvre pour éviter les blessures

Alors qu'un calendrier très chargé attend le PSG entre le mois de janvier et celui de février (10 matchs potentiels en 40 jours), Thomas Tuchel fait face à un énorme casse-tête. En effet, l'Allemand doit prendre en compte les états de forme de chacun, jauger les besoins de ses joueurs et surtout prévenir des risques de blessures. Ainsi, le technicien et son staff ont énormément de paramètres à prendre en compte...

"On doit être très attentif. On peut prendre la possibilité de faire des remplacements après 70 minutes de jeu. On fait tous les tests possibles, des tests quotidiens. On peut contrôler la récupération des joueurs. Il faut aussi avoir de la chance. Si un gars est blessé, tout le monde se demande ce qu’on a fait de mal. Mais quand un gars n’est pas blessé personne ne se demande ce qu’on a fait de bien pour ne pas qu’il se blesse. C’est une phrase (du calendrier) dangereuse, c’est pour ça qu’on est très attentif" clame Tuchel. "On parle chaque jour avec le staff, le médecin, les kinés. Les joueurs doivent être super professionnels dans leur vie privée. On ne peut pas tout contrôler. C’est un mélange de tout. J’espère qu’on est prêt. On a une équipe plus expérimentée que l’année dernière. Les trois blessés (Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo) n’ont pas de blessure grave et vont bientôt revenir". L'Allemand espère être