PSG - Thomas Tuchel milite pour une prolongation de Thomas Meunier

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier multiplie les appels du pied à la direction du Paris Saint-Germain pour prolonger son bail. Et visiblement, le latéral belge de 28 ans peut compter sur le soutien de son entraîneur. Face à la presse, l'Allemand a, en effet, confirmé son envie de voir l'ancien de Bruges poursuivre l'aventure dans la capitale.

"Meunier prolonger ? Ce n'est pas facile de répondre. Si la question est de savoir si Thomas Meunier est en ce moment un joueur super important pour nous ? Oui c'est comme ça. La chose n'est pas seulement une chose entre l'entraîneur et le joueur. Si c'était comme ça, ce serait facile mais c'est entre l'agent, le club, le joueur, l'entraîneur. C'est un grand mix des avis. On doit trouver une solution. Est-ce que je suis absolument satisfait maintenant avec Thomas ? Oui, il joue très bien, il est très très fiable. C'est un joueur clé pour nous. J'ai beaucoup de confiance en lui, maintenant on doit attendre un peu." a-t-il soufflé.