PSG - Thomas Tuchel ne cache pas son inquiétude pour Thiago Silva

Titulaire hier soir face à Bordeaux (victoire 4-3), Thiago Silva a été contraint de laisser sa place dès le quart d'heure de jeu après avoir ressenti une gêne musculaire probablement derrière la cuisse droite. Et visiblement, l'état de santé du défenseur de 35 ans, rentré directement au vestiaire, inquiète son entraîneur Thomas Tuchel, comme il l'a expliqué en conférence de presse. "Thiago est sorti avec une blessure musculaire. Pas trop grave mais assez pour qu'il sorte du terrain. Voilà... Je suis un peu inquiet, c'est clair mais on doit attendre un, deux ou trois jours pour être plus précis".

Si l'Allemand est inquiet, la femme du joueur s'est montré beaucoup plus rassurante sur les réseaux sociaux. "Grâce à Dieu, rien de grave" a-t-elle écrit, accompagné d'une photo du Brésilien dans les tribunes pendant le match.