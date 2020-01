PSG - Thomas Tuchel ne pense pas à Dortmund

A plus d'un mois du match aller (le 18 février), le 8e de finale de Champions League face à Dortmund est déjà évoqué dans les discussions au Camp des Loges. Mais lorsqu'on l'interroge sur ce choc face à son ancien club, tournant de la saison du Paris St-Germain, Thomas Tuchel préfère ne pas se projeter. Ce mardi en conférence de presse, il était questionné sur les similitudes entre la formation allemande et son adversaire de mercredi (match en retard de la 15e journée de L1), déjà affronté dimanche au Parc des Princes (3-3), Monaco. "C'est complètement différent de Dortmund", a-t-il assuré.

"Monaco, c'est demain (mercredi) et Dortmund, c'est dans un mois (18 février et 11 mars). Peut-être qu'on aura trois blessés. S'il nous manque trois attaquants dans un mois, on ne pourra pas jouer en 4-4-2. Et si on a des blessés au milieu, on ne pourra pas jouer en 4-3-3", a poursuivi l'entraîneur parisien. "Il faut toujours trouver des solutions. C'est mon job. Mais je ne pense pas une seconde à Dortmund."