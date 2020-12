PSG - Thomas Tuchel ne s'en fait pas du tout pour Kylian Mbappé

À la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club, samedi soir (21 heures, Stade de la Mosson) dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a tenu son traditionnel presse. Bien évidemment, le technicien allemand n'a pu échapper à une question sur Kylian Mbappé, inefficace depuis plusieurs sorties. Pour l'ancien tacticien du BvB, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du niveau de performance actuel de son numéro 7, dont il dit avoir apprécié son match sur le terrain de Manchester United (1-3) mercredi soir en Ligue des Champions.

"On doit décider aujourd'hui, dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, on a la responsabilité pour mardi. On doit prendre des décisions pour mardi", a-t-il d'abord indiqué concernant une possible mise au repos de son attaquant. "Pour Kylian, je suis très calme, il a fait un bon match, il a fait un meilleur match même que quand parfois il marque, il a eu beaucoup d'impact, il a fait beaucoup de sprints défensifs et offensifs. Ça va venir s'il continue comme ça. Je suis content de sa performance. On va créer des occasions pour lui. Il peut être très calme. Je le suis", a ajouté Thomas Tuchel au sujet de son international français.