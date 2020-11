PSG - Thomas Tuchel ne se fait plus d'illusion pour son avenir

Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité au PSG. Le technicien allemand, conscient de son manque de crédit, a annoncé, ce mardi au micro de Sky Sport, que son aventure devrait prendre fin au plus tard l’été prochain, à l’issue de son contrat.

Ce soir, le PSG se déplace en Allemagne pour y affronter Leipzig en Ligue des champions (ce soir à 21h). L'occasion pour Thomas Tuchel (47 ans) a constaté que son influence a diminué au moins autant que la qualité de jeu du club de la capitale au fil des semaines. Le coach allemand a été interrogé sur sa situation contractuelle, alors que son contrat se termine en juin prochain. Il a profité de l’occasion pour réagir aux critiques dont il est l’objet depuis plusieurs mois. "J’entends toutes ces choses. On a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qu’il se dit. Mais ça ne nous influence pas, a-t-il assuré à Sky Sport. J’ai été naïf en me disant qu’en ayant gagné quatre trophées et atteint la finale de la Ligue des champions, je devrais être épargné ou tranquille. Cela a été le cas pendant cinq jours de vacances. Et puis les débats autour de mon avenir ont repris. Ok, bon... c’est comme ça. Quoi qu’on fasse, ça ne changera pas, alors on se concentre sur notre travail avec l’équipe", a confié l'Allemand.

"ll ne faut pas rêver non plus"

L'Allemand constate qu'il lui reste que peu de crédit après avoir pourtant réalisé une saison historique à la tête de l’équipe première du PSG, en allant se hisser jusqu'en finale de la dernière Ligue des Champions (perdue contre le Bayern 1-0) dans des conditions particulières et inédites. Ainsi, Thomas Tuchel se fait peu d’illusions pour la suite. "On ne peut pas ne pas communiquer là-dessus. Quand le contrat de l’entraîneur se termine en juin et qu’aucune discussion n’a eu lieu pour le moment, après tout ce qu’on a fait pour le club… On peut être optimiste et être ouvert à toute proposition mais il ne faut pas rêver non plus... Mais on verra", a-t-il ajouté.

Cette nouvelle déclaration du coach du PSG renforce le bras de fer entre Leonardo (directeur sportif) et lui. Tuchel reproche cette fois au dirigeant italo-brésilien de ne pas communiquer plus clairement sur son avenir, et ainsi être fixé sur son statut, qu'il soit à Paris ou loin de la capitale...