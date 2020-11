PSG - Thomas Tuchel ne se sent pas en danger

Après avoir été le premier entraîneur à amener le PSG en finale de Ligue des Champions l'an passé, Thomas Tuchel est aussi le premier technicien à avoir perdu contre l'OM en Ligue 1 depuis une dizaine d'années. L'Allemand comptabilise aussi deux défaites en 3 matchs de LDC et forcément la question de son avenir revient avec insistance. Pour autant, au sortir du revers à Leipzig, l'Allemand ne se sent pas menacé, même si son contrat court jusqu'en juin 2021.

"Et vous sentez-vous fragilisé après ces deux défaites en Ligue des champions ? Non." a-t-il déclaré en conférence de presse. Même son de cloche chez RMC : "Menacé ? Non, aucun problème. J’ai juste dit que je ne comprends pas pourquoi on dit que je suis toujours menacé. Depuis mon arrivée c’est comme ça. J’ai l’impression que la presse et l’environnement sont très critiques, il faut l’accepter. Ça ne change pas ma manière de travailler, c’est la vie d’un coach à Paris, rien n’est jamais suffisant. Mais il n’y a aucun problème de mon côté."