PSG - Thomas Tuchel ne veut pas entendre parler de qualification !

Si Paris a fait un gros coup à Manchester United en s'imposant 3-1 (résumé et notes) et en prenant la tête du groupe, à égalité avec Leipzig et Manchester United, le PSG devra tout de même faire le boulot face à Basaksehir la semaine prochaine. Les Parisiens, qui n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier, sont presque qualifiés.

Mais le mot presque ne plait pas à Thomas Tuchel. "C'est le mot : presque. Presque enceinte, ça veut dire que tu n'es pas enceinte. Je ne veux pas laisser un seul gars penser qu'on est déjà qualifiés. C'est un des plus grands défis du monde de gagner ici. Toute l'équipe a fait un grand combat, mais on doit faire un dernier pas et on doit jouer avec la même mentalité" a-t-il déclaré en conférence de presse.