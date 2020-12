PSG - Thomas Tuchel présente les membres du conseil des sages

Présent en conférence de presse ce lundi, Thomas Tuchel a évoqué les membres du "conseil des sages", avec qui il discute beaucoup dans le vestiaire. L'Allemand a conservé trois joueurs de la saison passée : Marquinhos, Mbappé et Verratti, et a notamment remplacé Thiago Silva par Presnel Kimpembe. Keylor Navas, très important dans le vestiaire, est aussi intégré à cette discussion.

"C'est le même groupe que l'an dernier avec Marquinhos, Mbappé et Verratti, mais on a ajouté Kimpembe et Navas. Ils parlent pour l'équipe" a déclaré l'entraîneur. On notera, toujours, l'absence de Neymar, même s'il a porté le brassard de capitaine cette saison.